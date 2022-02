Guerra Ucraina, trattative con la Russia al via. Putin ordina l’allerta del sistema nucleare di deterrenza (Di domenica 27 febbraio 2022) Quarto giorno di Guerra. Domani, lunedì 28 febbraio, iniziano i negoziati tra Russia e Ucraina in BieloRussia. Il presidente Volodymyr Zelensky ha fatto sapere di non credere molto “all’esito dei colloqui”. Il presidente Vladimir Putin ha ordinato nel pomeriggio l’allerta del sistema nucleare di deterrenza. La Nato ha dichiarato che sta inviando a Kiev “migliaia di armi anticarro, centinaia di missili anti-aerei e migliaia di armi leggere e munizioni”. Per la prima volta Mosca ammette che ci sono “morti e feriti” tra le sue truppe. Secondo il governo ucraino sono “oltre 3.500 i soldati russi morti e 198 le vittime ucraine“. Secondo l’Onu almeno 64 civili sono stati uccisi. Kharkiv, la seconda città più grande ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 27 febbraio 2022) Quarto giorno di. Domani, lunedì 28 febbraio, iniziano i negoziati train Bielo. Il presidente Volodymyr Zelensky ha fatto sapere di non credere molto “all’esito dei colloqui”. Il presidente Vladimirhato nel pomeriggiodeldi. La Nato ha dichiarato che sta inviando a Kiev “migliaia di armi anticarro, centinaia di missili anti-aerei e migliaia di armi leggere e munizioni”. Per la prima volta Mosca ammette che ci sono “morti e feriti” tra le sue truppe. Secondo il governo ucraino sono “oltre 3.500 i soldati russi morti e 198 le vittime ucraine“. Secondo l’Onu almeno 64 civili sono stati uccisi. Kharkiv, la seconda città più grande ...

