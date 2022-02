Furia Spezia | Thiago Motta sbotta contro gli arbitri | “vogliamo le scuse”

(Di domenica 27 febbraio 2022) E’ molto delusoal termine della 27esima giornata del campionato di Serie A, il suoha perso nel finalela Roma con il risultato di 0-1. E’ stata una partita strana che ha visto tanti episodi: dai miracoli del portiere Provedel, ai legni colpiti dalla squadra di Mourinho all’espulsione di Amian e al calcio di rigore nel finale trasformato da Abraham. Proprio questo episodio ha fatto inre, l’allenatore delloha protestato moltissimo al termine della partita: “la manata in faccia, secondo l’arbitro è stata giallo. L’arbitro mi ha detto che se quando giocavo mi piaceva prendere le manate in faccia. Dopo ho avuto modo di parlarci e io gli ho detto che ho perso una finale di Champions per una simulazione ...

- Roma, gli highlights 3': calcio d'angolo, Mancini stacca di testa tutto solo in area ma Provedel respinge. 7': Pellegrini prova a piazzarla con un tiro dal limite dell'area di rigore, palla ...