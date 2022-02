Fifa | intervento netto | ecco la decisione sul calcio in Russia

Leggi su goalnews

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Goal News, intervengono ile laL'organizzazione mondiale delha preso parte ad una importante riunione al Cremlino, in, per discutere l'necessario per migliorare le condizioni del pallone nello stato euroasiatico. Durante l'incontro è emersa la necessità di una maggiore collaborazione tra le due istituzioni per poter garantire un futuro migliore alin.? Prendere decisioni in questo momento di grave crisi non è facile. Il conflitto trae Ucraina preoccupa il mondo intero e il mondo delnon è da meno. Ci sono stati molti messaggi di solidarietà con l'Ucraina ed emozioni in tutta Europa, soprattutto da parte dei giocatori che ...