Fedez e quel flirt con la deejay TigerLily: “Avevo perso la testa” (Di domenica 27 febbraio 2022) Il flirt tra i due è iniziato nel 2016, come ampiamente documentato sui social. Sembrava che Fedez avesse letteralmente perso la testa per la dj australiana, irriverente e fuori dalle righe proprio come il rapper italiano. “Valigia fatta si torna. Settimana bella pesante, non vedo l’ora di tornare in Italia. Viva donne italiane tutta la vita. Un giorno ve la racconterò perché fa super ridere, non so se si tratta di vere o proprie differenze culturali o di psicosi, opterei per la seconda”. Ma a cosa si riferiva il rapper? E dire che da quando a marzo del 2016 era iniziato il flirt con la dj australiana, Fedez sembrava aver perso completamente la testa. Per conquistarla, il rapper ha impiegato ogni risorsa a sua disposizione. La bella dj dai ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 febbraio 2022) Iltra i due è iniziato nel 2016, come ampiamente documentato sui social. Sembrava cheavesse letteralmentelaper la dj australiana, irriverente e fuori dalle righe proprio come il rapper italiano. “Valigia fatta si torna. Settimana bella pesante, non vedo l’ora di tornare in Italia. Viva donne italiane tutta la vita. Un giorno ve la racconterò perché fa super ridere, non so se si tratta di vere o proprie differenze culturali o di psicosi, opterei per la seconda”. Ma a cosa si riferiva il rapper? E dire che da quando a marzo del 2016 era iniziato ilcon la dj australiana,sembrava avercompletamente la. Per conquistarla, il rapper ha impiegato ogni risorsa a sua disposizione. La bella dj dai ...

