Commercio elettronico, nasce la nuova rappresentanza Ascom: presidente Roberto Nembrini (Di domenica 27 febbraio 2022) Bergamo. È stata costituita nei giorni scorsi la nuova rappresentanza Ascom ConfCommercio Bergamo “Commercio elettronico”. Il nuovo gruppo nasce per rispondere alla crescita, ulteriormente accelerata dalla pandemia, delle imprese che fanno e-commerce o come attività esclusiva o integrando le vendite on-line con quella prevalente al dettaglio. Alla guida del neonato Gruppo, Roberto Nembrini, 39 anni, imprenditore, start-up mentor e consulente strategico per la crescita aziendale. Lo affiancano nel direttivo Paolo Gozzoli, 43 anni, titolare del portale di rivendita nautica oltrevela.com, Damiano Vassalli, 39 anni di TvBeat, specializzato in food delivery, Walter Licini, 34 anni di Safety Job, piattaforma per la gestione della sicurezza ... Leggi su bergamonews (Di domenica 27 febbraio 2022) Bergamo. È stata costituita nei giorni scorsi laConfBergamo “”. Il nuovo gruppoper rispondere alla crescita, ulteriormente accelerata dalla pandemia, delle imprese che fanno e-commerce o come attività esclusiva o integrando le vendite on-line con quella prevalente al dettaglio. Alla guida del neonato Gruppo,, 39 anni, imprenditore, start-up mentor e consulente strategico per la crescita aziendale. Lo affiancano nel direttivo Paolo Gozzoli, 43 anni, titolare del portale di rivendita nautica oltrevela.com, Damiano Vassalli, 39 anni di TvBeat, specializzato in food delivery, Walter Licini, 34 anni di Safety Job, piattaforma per la gestione della sicurezza ...

Advertising

LecceSette : #Pugliacommercio: il commercio elettronico per rilanciare il mercato - agianss : VENDITE ONLINE: I TREND DEL 2022 PROTAGONISTI A ECOMMERCE REVOLUTION Due giorni di speech e tavole rotonde dedicat… - bamboosmartfarm : RT @LexAroundMe: Piattaforme social e acquisti online sono diventati una modalità familiare per tutti. Dalla fusione di questi due trend na… - LexAroundMe : Piattaforme social e acquisti online sono diventati una modalità familiare per tutti. Dalla fusione di questi due t… - cislbasilicata : Venerdì 25/2 congresso @adiconsum #Basilicata a #Matera. I lavori congressuali saranno preceduti da una tavola roto… -