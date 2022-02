Christian Eriksen torna in campo e risorge a 259 giorni dall'arresto cardiaco: calcio in festa (Di domenica 27 febbraio 2022) La luce in fondo al tunnel. Il sorriso dopo il dramma. La vita sportiva riacciuffata quando pareva ormai un'utopia, un'impresa impossibile. E il calcio, finalmente, quello vero, sporco, fatto di corse, contrasti, pallonate, lividi, arbitri con i quali far baruffe, insulti, muscoli sudati. Poco importa se, alla fine, si è usciti dal campo sconfitti dopo lo 0-2 rimediato dal Newcastle. L'essenziale è aver ricominciato qui a Brentford, dopo 259 giorni nei quali si era sprofondati nell'oblio. Da ieri, 26 febbraio 2022, Christian Eriksen è nuovamente un calciatore. Quello vissuto nel piccolo stadio inglese è sembrato davvero un passepartout verso la felicità ritrovata, uno scrigno magico dal quale sprigionare gli attimi che valgono una seconda vita dopo l'addio all'Inter. Per aprire il secondo tempo della ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) La luce in fondo al tunnel. Il sorriso dopo il dramma. La vita sportiva riacciuffata quando pareva ormai un'utopia, un'impresa impossibile. E il, finalmente, quello vero, sporco, fatto di corse, contrasti, pallonate, lividi, arbitri con i quali far baruffe, insulti, muscoli sudati. Poco importa se, alla fine, si è usciti dalsconfitti dopo lo 0-2 rimediato dal Newcastle. L'essenziale è aver ricominciato qui a Brentford, dopo 259nei quali si era sprofondati nell'oblio. Da ieri, 26 febbraio 2022,è nuovamente un calciatore. Quello vissuto nel piccolo stadio inglese è sembrato davvero un passepartout verso la felicità ritrovata, uno scrigno magico dal quale sprigionare gli attimi che valgono una seconda vita dopo l'addio all'Inter. Per aprire il secondo tempo della ...

