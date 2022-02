Calcio: Ucraina. Spezia nel riscaldamento con maglietta 'Stop War' (Di domenica 27 febbraio 2022) Gesto di solidarietà per Victor Kovalenko di Simone Bastoni e compagni LA Spezia - Lo Spezia di Thiago Motta, impegnato contro la Roma nel match della ventisettesima giornata di Serie A, è sceso in ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 27 febbraio 2022) Gesto di solidarietà per Victor Kovalenko di Simone Bastoni e compagni LA- Lodi Thiago Motta, impegnato contro la Roma nel match della ventisettesima giornata di Serie A, è sceso in ...

Advertising

GiovaAlbanese : Pavel #Nedved nel pre di #EmpoliJuve visibilmente commosso: «Oggi è difficile parlare di calcio. Quello che sta acc… - repubblica : Guerra in Ucraina, la Polonia rifiuta di giocare con la Russia i playoff mondiali. Lewandowski: 'Decisione giusta' - fanpage : Roberto De Zerbi e il suo staff italiano si trovano ancora in Ucraina, anche dopo che i giocatori brasiliani del cl… - preppy57 : RT @PoliticaPerJedi: È presto per dirlo, ma con l’invasione dell’Ucraina Putin potrebbe aver stabilito i presupposti politici per un defini… - robnsky : RT @dottorbarbieri: ?? Figc: tutte le partite di calcio in Italia nel weekend inizieranno con 5 minuti di ritardo in segno di protesta cont… -