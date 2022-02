Cagliari | la dedica di Bellanova | “Il mio gol per il popolo ucraino”

(Di domenica 27 febbraio 2022) “Sono felicissimo per il gol, ma soprattutto per la prestazione della squadra in una partita difficile contro un avversario che gioca uomo a uomo come noi. Vogliore questa rete alper quello che sta passando in questi giorni“. Lo ha detto Raoul, difensore del, autore del gol che ha sbloccato il risultato contro il Torino nel lunch match della ventisettesima giornata di Serie A. Emozionantedel terzino di proprietà del Bordeaux che ha speso un pensiero sulla situazione in Ucraina, alla luce dell’aggressione dell’esercito russo. SportFace.

Advertising

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 GdS – Assenze Cagliari, Mazzarri spera di recuperare almento tre giocat… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Il Mattino – Fabian e Demme pronti ad una maglia da titolare contro il… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari dedica

Sportface.it

Il, infatti, ha pubblicato una bandiera arcobaleno con il messaggio #WeStandForPeace. Tradotto letteralmente: 'Noi siamo per la pace'.18.15 - La Federcalcio ucraina ha chiesto a Uefa e Fifa ...Centro / Sportello filatelico Piazza del Carmine 27 " 09124(tel. 070 20245477) Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è ...“Sono felicissimo per il gol, ma soprattutto per la prestazione della squadra in una partita difficile contro un avversario che gioca uomo a uomo come noi. Voglio dedicare questa rete al popolo ucrain ...A segno Bellanova (primo gol in A, con dedica all’Ucraina), pareggia Belotti e poi Deiola regala i tre punti ai rossoblù ...