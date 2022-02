Auto, dietrofront della Germania su stop a motori a scoppio nel 2035 (Di domenica 27 febbraio 2022) La proposta della Commissione europea di mettere al bando i veicoli endotermici dal 2035 rischia di perdere uno dei più importanti sostenitori, la Germania: fino a pochi giorni fa l’esecutivo del cancelliere Olaf Scholz era rimasto su una posizione favorevole al divieto sotto la spinta soprattutto dei Verdi, alleati di governo. Ma il dietrofront è arrivato dal ministro dei Trasporti, Volker Wissing. In base alle parole del ministro tedesco, infatti, Berlino ha deciso di ritirare il suo sostegno integrale e incondizionato alla proposta di Bruxelles. Il ritorno dei motori tradizionali Sì ai motori tradizionali, ma a una precisa condizione. “Vogliamo consentire i propulsori a combustione interna dopo il 2035, ma solo se possono essere alimentati esclusivamente con ... Leggi su quifinanza (Di domenica 27 febbraio 2022) La propostaCommissione europea di mettere al bando i veicoli endotermici dalrischia di perdere uno dei più importanti sostenitori, la: fino a pochi giorni fa l’esecutivo del cancelliere Olaf Scholz era rimasto su una posizione favorevole al divieto sotto la spinta soprattutto dei Verdi, alleati di governo. Ma ilè arrivato dal ministro dei Trasporti, Volker Wissing. In base alle parole del ministro tedesco, infatti, Berlino ha deciso di ritirare il suo sostegno integrale e incondizionato alla proposta di Bruxelles. Il ritorno deitradizionali Sì aitradizionali, ma a una precisa condizione. “Vogliamo consentire i propulsori a combustione interna dopo il, ma solo se possono essere alimentati esclusivamente con ...

