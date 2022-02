Amici 21, ecco quando inizia il serale, quante puntate saranno e quando andrà in onda la finalissima! (Di domenica 27 febbraio 2022) Mancano davvero poche settimane all’inizio del serale di Amici 21, talent condotto da Maria De Filippi. In questi giorni abbiamo assistito alle assegnazioni delle famose maglie oro che stanno conquistando, a poco a poco, gli allievi per poter accedere proprio alla seconda parte del programma. Questa fase, come già avevamo annunciato inizierà da sabato 19 Marzo 2022 sempre su Canale 5. Ma adesso, grazie anche al portale di Davide Maggio, siamo in grado di poter annunciare qualche altro particolare. Il portale televisivo infatti ha anticipato che in totale saranno nove puntate: Il weekend di Canale 5 sta per essere rivoluzionato da Amici, che interrompe come da tradizione gli appuntamenti in daytime (quest’anno la domenica pomeriggio) per dare il via all’attesa fase ... Leggi su isaechia (Di domenica 27 febbraio 2022) Mancano davvero poche settimane all’inizio deldi21, talent condotto da Maria De Filippi. In questi giorni abbiamo assistito alle assegnazioni delle famose maglie oro che stanno conquistando, a poco a poco, gli allievi per poter accedere proprio alla secparte del programma. Questa fase, come già avevamo annunciato inizierà da sabato 19 Marzo 2022 sempre su Canale 5. Ma adesso, grazie anche al portale di Davide Maggio, siamo in grado di poter annunciare qualche altro particolare. Il portale televisivo infatti ha anticipato che in totalenove: Il weekend di Canale 5 sta per essere rivoluzionato da, che interrompe come da tradizione gli appuntamenti in daytime (quest’anno la domenica pomeriggio) per dare il via all’attesa fase ...

