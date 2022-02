Terremoto in Piemonte oggi percepito a Torino con epicentro a Polonghera (Cuneo): scossa di magnitudo 3.4 (Di sabato 26 febbraio 2022) Nel pomeriggio di oggi si è registrata una scossa di Terremoto in Piemonte: l’epicentro è stato in provincia di Cuneo, ma la scossa è stata chiaramente avvertibile anche nel capoluogo Torino. Tanti i messaggi sui social, di chi ha chiesto informazioni circa l’evento sismico: dai primi rilievo dell’INGV, la magnitudo dovrebbe essere stata di poco superiore a 3. Terremoto in provincia di Cuneo: magnitudo di 3.4, i dettagli L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nella sezione dedicata ai terremoti ha già reso noti i dettagli circa l’evento sismico che si è avvertito nel primo pomeriggio di oggi, sabato 26 febbraio alle 15.49, in gran parte del ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 26 febbraio 2022) Nel pomeriggio disi è registrata unadiin: l’è stato in provincia di, ma laè stata chiaramente avvertibile anche nel capoluogo. Tanti i messaggi sui social, di chi ha chiesto informazioni circa l’evento sismico: dai primi rilievo dell’INGV, ladovrebbe essere stata di poco superiore a 3.in provincia didi 3.4, i dettagli L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nella sezione dedicata ai terremoti ha già reso noti i dettagli circa l’evento sismico che si è avvertito nel primo pomeriggio di, sabato 26 febbraio alle 15.49, in gran parte del ...

