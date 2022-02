Spalletti sulla guerra in Ucraina: “Bambini costretti a dormire sotto i ponti, non esistono motivi per iniziare una guerra” (Di sabato 26 febbraio 2022) Il Napoli affronterà la Lazio domenica 27 febbraio alle ore 20:50 all’Olimpico. Alla vigilia del match Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza stampa. L’allenatore ha espresso il suo pensiero in merito a ciò che sta accadendo in Ucraina. Di seguito quanto evidenziato: “guerra in Ucraina? Non conosco le cause che hanno portato ad una situazione così drammatica, pensare che i Bambini debbano lasciare le loro camere e si ritrovano a dormire sotto i ponti in giro per il mondo. Spalletti Napoli Queste cose fanno pensare che non esistono motivi per dar vita ad una guerra”. Leggi su spazionapoli (Di sabato 26 febbraio 2022) Il Napoli affronterà la Lazio domenica 27 febbraio alle ore 20:50 all’Olimpico. Alla vigilia del match Lucianoha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza stampa. L’allenatore ha espresso il suo pensiero in merito a ciò che sta accadendo in. Di seguito quanto evidenziato: “in? Non conosco le cause che hanno portato ad una situazione così drammatica, pensare che idebbano lasciare le loro camere e si ritrovano ain giro per il mondo.Napoli Queste cose fanno pensare che nonper dar vita ad una”.

