Serie A Inter e Milan si fermano | la Juve di Allegri torna in corsa scudetto Il Napoli di Spalletti tenta il decollo contro l’ex Sarri

Leggi su optimagazine

(Di sabato 26 febbraio 2022) LaA ritrova una protagonista: lantus èta in. La vittoria soffertal’Empoli consente allantus di Massimilianodi ricominciare a sognare in grande. I bianconeri hanno esultato per la vittoria in Toscana come se lantus avesse conquistato la finale di Champions League. Dopo i due pareggiAtalanta e Torino, lantus si è imposta per 3 a 2 al Castellani (leggi di più) Una determinazione feroce quella dellantus di misterche sembrava fino ad un mese orsono fuori dalla lotta tricolore ma che adesso può davvero concretamente sperare di impensierire le attuali battistrada. Il ...