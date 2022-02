Sassuolo-Fiorentina 2-1: il tabellino (Di sabato 26 febbraio 2022) Sassuolo-Fiorentina 2-1 (primo tempo 1-0) Marcatori: 19’ p.t. Traorè (S), 44’ s.t. Cabral (F), 45’ + 4’ s.... Leggi su calciomercato (Di sabato 26 febbraio 2022)2-1 (primo tempo 1-0) Marcatori: 19’ p.t. Traorè (S), 44’ s.t. Cabral (F), 45’ + 4’ s....

Advertising

DiMarzio : #SassuoloFiorentina, le formazioni ufficiali - IFTVofficial : The weekend of upsets in Serie A concludes with Cagliari drawing Napoli Juventus 1-1 Torino Salernitana 2-2 Milan… - StynesTrevor : Come dev essere triste giocare per una squadra come sassuolo, senza tifo, in uno stadio sempre silenzioso (ma non q… - sickogabry : RT @xGSerieA: Sassuolo (1.73) 2-1 (2.14) Fiorentina - Agenzia_Ansa : Sassuolo batte Fiorentina 2-1 Una partita con continue occasioni da rete. Il Sassuolo riesce a portare a casa i tre… -