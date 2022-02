Report allenamento Napoli | due titolari si allenano con la squadra

(Di sabato 26 febbraio 2022) Ilsi prepara per affrontare la Lazio domenica 27 febbraio alle ore 20.50. Il portale ufficiale pubblica gli aggiornamenti in merito alla seduta mattutina degli azzurri presso il Training Center di Castel Volturno. Laha svolto una prima fase di torello seguita da partitina a campo ridotto. Chiusura con esercitazione tattica.Tuanzebe e Anguissa hanno svolto lavoro in palestra. Personalizzato in campo invece per Lozano. Terapie per Malcuit. Lobotka ha svolto lavoro con lae personalizzato in campo.

Lavoro personalizzato per Lozano