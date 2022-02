Potenziale data di uscita per iOS 15.4: aggiornamento ad un passo per iPhone (Di sabato 26 febbraio 2022) Si parla tanto in questi giorni delle novità previste dal nuovo aggiornamento di Apple, ma in pochi si sono sbilanciati sulla Potenziale data di uscita di iOS 15.4. Dopo aver toccato con mano diverse beta, come quella che abbiamo descritto sul nostro sito in settimana, bisogna pertanto concentrarsi su altri aspetti che potrebbero fare la differenza per il pubblico, in modo da non lasciare nulla al caso. Vediamo come stanno le cose, dunque, in attesa di un segnale più concreto per tutti coloro che vorrebbero testare da subito il pacchetto software. Il calendario dei lavori da parte di Apple sembra molto chiaro sotto questo punto di vista. Cosa sappiamo sulla possibile data di uscita di iOS 15.4: l’aggiornamento è sempre più vicino Secondo le ultime informazioni ... Leggi su optimagazine (Di sabato 26 febbraio 2022) Si parla tanto in questi giorni delle novità previste dal nuovodi Apple, ma in pochi si sono sbilanciati sulladidi iOS 15.4. Dopo aver toccato con mano diverse beta, come quella che abbiamo descritto sul nostro sito in settimana, bisogna pertanto concentrarsi su altri aspetti che potrebbero fare la differenza per il pubblico, in modo da non lasciare nulla al caso. Vediamo come stanno le cose, dunque, in attesa di un segnale più concreto per tutti coloro che vorrebbero testare da subito il pacchetto software. Il calendario dei lavori da parte di Apple sembra molto chiaro sotto questo punto di vista. Cosa sappiamo sulla possibiledidi iOS 15.4: l’è sempre più vicino Secondo le ultime informazioni ...

alcossu : @GRAB_Roma @Cittadinanzatt5 @max_digiorgio @openpolis @RossellaMuroni @Ecodallecitta @FranFerrante @PaoloTrombin… - Saso12058182 : @dadorti @MariaZuffrano @lo_stasi Io non credo, al di là delle preferenze, credo invece che per una potenziale inse… - _happycactus_ : @GennaroSenatore Eh ma l'eventualità che le truppe periscano è data per scontata. Peraltro c'è una grande asimmetri… - CerroneIlaria : RT @OfeliaLannister: Il succo del #LAmicaGeniale3 è che puoi avere tutto il potenziale che vuoi ma se non ti dai da fare non te ne fai una… - OfeliaLannister : Il succo del #LAmicaGeniale3 è che puoi avere tutto il potenziale che vuoi ma se non ti dai da fare non te ne fai u… -