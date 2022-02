Polonia, Glik: “Non abbiamo intenzione di scendere in campo contro la Russia” (Di sabato 26 febbraio 2022) Ormai i vari post sui social dei giocatori della Polonia stanno diventando un coro unito di disprezzo nei confronti della Russia e di quanto sta accadendo in Ucraina. Glik Polonia RussiaA quelli di Robert Lewandowski e Wojciech Szczesny si aggiunge il post di Kamil Glik, difensore del Benevento e della Polonia. L’intenzione è quella di non giocare la sfida dei playoff per Qatar 2022 contro la Russia il prossimo 26 marzo. Ecco le parole: «Noi, giocatori della nazionale della Polonia, insieme alla Federazione, abbiamo deciso che alla luce delle aggressioni contro l’Ucraina non intendiamo giocare il ... Leggi su rompipallone (Di sabato 26 febbraio 2022) Ormai i vari post sui social dei giocatori dellastanno diventando un coro unito di disprezzo nei confronti dellae di quanto sta accadendo in Ucraina.A quelli di Robert Lewandowski e Wojciech Szczesny si aggiunge il post di Kamil, difensore del Benevento e della. L’è quella di non giocare la sfida dei playoff per Qatar 2022lail prossimo 26 marzo. Ecco le parole: «Noi, giocatori della nazionale della, insieme alla Federazione,deciso che alla luce delle aggressionil’Ucraina non intendiamo giocare il ...

