Nasconde 7 microcellulari nelle parti intime | scoperta moglie di detenuto

Advertising

GDS_it : La familiare di un detenuto del #carcere di Agrigento ha provato a fare entrare sette micro cellulari, che aveva na… - infoitcultura : Nasconde microcellulari nelle parti intime. Denunciata una donna. -

Ultime Notizie dalla rete : Nasconde microcellulari

ilGiornale.it

Ad effettuarla sono state delle poliziotte della Penitenziaria che hanno trovato i sette, tutti custoditi in un unico involucro, occultati, all'interno del suo corpo. La donna è stata ...Ad effettuarla sono state delle poliziotte della Penitenziaria che hanno trovato i sette, tutti custoditi in un unico involucro, occultati, all'interno del suo corpo. La donna è stata ...Era entrata nel carcere di Agrigento nascondendo nelle parti intime sette piccolissimi cellulari da consegnare al marito durante la visita: la donna è stata scoperta e denunciata. Ecco la pena previst ...Nasconde sette micro-telefonini nella vagina per consegnarli a suo marito in carcere. E' la singolare scoperta fatta nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” ...