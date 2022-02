Lewandowski appoggia la decisione della Polonia di non giocare contro la Russia: “Impossibile far finta di niente” (Di sabato 26 febbraio 2022) Tanti i volti dello sport che prendono una posizione, più o meno comoda, sulla guerra in Ucraina e l’invasione da parte della Russia. Dopo il gesto forte del tennista russo Rublev che ha “firmato” una telecamera con la scritta “No war, please” dopo aver staccato il pass per la finale di Dubai, è il turno del calciatore Robert Lewandowski. La sua Polonia ha dichiarato l’intenzione di non voler giocare la partita di playoff con la Russia per le qualificazioni ai Mondiali di calcio in Qatar prevista per il prossimo 24 marzo a Mosca. Un annuncio della Federcalcio di Varsavia che recita: “L’escalation militare che stiamo osservando è associata a gravi conseguenze e a una significativa riduzione del livello di sicurezza per le nostre rappresentanze e delegazioni ufficiali”. ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Tanti i volti dello sport che prendono una posizione, più o meno comoda, sulla guerra in Ucraina e l’invasione da parte. Dopo il gesto forte del tennista russo Rublev che ha “firmato” una telecamera con la scritta “No war, please” dopo aver staccato il pass per la finale di Dubai, è il turno del calciatore Robert. La suaha dichiarato l’intenzione di non volerla partita di playoff con laper le qualificazioni ai Mondiali di calcio in Qatar prevista per il prossimo 24 marzo a Mosca. Un annuncioFedercalcio di Varsavia che recita: “L’escalation militare che stiamo osservando è associata a gravi conseguenze e a una significativa riduzione del livello di sicurezza per le nostre rappresentanze e delegazioni ufficiali”. ...

