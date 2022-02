Guerra Russia-Ucraina | ecco tutte le immagini finte finite sui media

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 26 febbraio 2022) Invale tutto. O quasi. Anche la disinformazione fa parte della strategia che può portare alla vittoria. Ucraini che accusano i russi di aver sparato un missile su un condominio, russi che sostengono si tratti di un razzo anti-aereo ucraino. E poi annunci di grandi vittorie da un lato, strenua resistenza dall’altra. Dove sta la verità? Sempre difficile capirlo. Così come è sempre più complicato, in questi tempi di mezzi di comunicazione di massa istantanei, districarsi tra le migliaia di informazioni che vengono diffuse sui social. This image shows a May 2021 airstrike in the Gaza Strip, not an attack in Ukraine https://t.co/CrVJMqAYOU pic.twitter.com/cKkIWwab5s — Daniel Funke (@dpfunke) February 24, 2022 Al netto delle fotografie e dei video realizzati dagli inviati sul campo, che però spesso non sono nei luoghi più caldi dei ...