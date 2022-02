Guerra in Ucraina, la Federscherma: “Rientro immediato delle spadiste da Sochi” (Di sabato 26 febbraio 2022) Si tira indietro la scherma in queste giornate difficili di Guerra tra Russia e Ucraina. Per la sicurezza delle spadiste che stanno svolgendo la Coppa del Mondo a Sochi, la Federazione Italiana richiama in patria le proprie atlete. Lo ha detto il Presidente della Federscherma, che poco fa ha rilasciato una nota. Si trova a Novi Sad, al seguito della delegazione azzurra per i Campionati Europei Under 20 e Under 17. Paolo Azzi ha dichiarato: “È evidente che la prova di Coppa del Mondo di spada femminile in corso a Sochi abbia perso tutto il suo significato tecnico e sportivo, sacrificato sull’altare della situazione internazionale. In questo momento la priorità della Federazione Italiana Scherma è garantire il Rientro quanto prima della nostra ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 26 febbraio 2022) Si tira indietro la scherma in queste giornate difficili ditra Russia e. Per la sicurezzache stanno svolgendo la Coppa del Mondo a, la Federazione Italiana richiama in patria le proprie atlete. Lo ha detto il Presidente della, che poco fa ha rilasciato una nota. Si trova a Novi Sad, al seguito della delegazione azzurra per i Campionati Europei Under 20 e Under 17. Paolo Azzi ha dichiarato: “È evidente che la prova di Coppa del Mondo di spada femminile in corso aabbia perso tutto il suo significato tecnico e sportivo, sacrificato sull’altare della situazione internazionale. In questo momento la priorità della Federazione Italiana Scherma è garantire ilquanto prima della nostra ...

