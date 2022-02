Dai romantici a Segantini, l'Ottocento in mostra a Padova (Di sabato 26 febbraio 2022) In questi tempi post pandemici e purtroppo bellicosi, cercare di distrarsi e di pensare ad altro grazie all’arte può essere una soluzione e – perché no? - magari andando a visitare anche una bella mostra. Se siete a Padova, patrimonio Unesco - oltre alla Cappella degli Scrovegni, al Battistero, alla Basilica di Sant’Antonio e al suo splendido chiostro – non perdete al Centro San Gaetano “Dai romantici a Segantini: storie di lune e poi di sguardi e montagne”, la nuova mostra in cui il curatore Marco Goldin ha deciso di mettere in pratica il suo studio più che ventennale dedicato all’arte dell’Ottocento in Europa e nel mondo, già in parte raccontato nel libro Il giardino e la luna. Arte dell’Ottocento dal romanticismo all’impressionismo (La Nave di ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 26 febbraio 2022) In questi tempi post pandemici e purtroppo bellicosi, cercare di distrarsi e di pensare ad altro grazie all’arte può essere una soluzione e – perché no? - magari andando a visitare anche una bella. Se siete a, patrimonio Unesco - oltre alla Cappella degli Scrovegni, al Battistero, alla Basilica di Sant’Antonio e al suo splendido chiostro – non perdete al Centro San Gaetano “Dai: storie di lune e poi di sguardi e montagne”, la nuovain cui il curatore Marco Goldin ha deciso di mettere in pratica il suo studio più che ventennale dedicato all’arte dell’in Europa e nel mondo, già in parte raccontato nel libro Il giardino e la luna. Arte dell’dalsmo all’impressionismo (La Nave di ...

