Crisi Ucraina, Draghi dichiara un altro stato d’emergenza (Di sabato 26 febbraio 2022) Per carità, ben vengano gli aiuti all’Ucraina. Sacrosanto l’invio di uomini e mezzi per soccorrere i profughi. Sono due anni che abusiamo della locuzione “siamo in guerra”; almeno, stavolta è vero: la guerra c’è, nel cuore dell’Europa ed è giusto che ci assumiamo almeno la responsabilità del sostegno umanitario alla popolazione aggredita da Vladimir Putin. Permetteteci solo un sorriso amaro, perché non abbiamo ancora fatto in tempo a liberarci di uno stato d’emergenza (quello vigente da fine gennaio 2020, per via del Covid), che già ce ne propinano un altro. Il Consiglio dei ministri, ieri, ha infatti deliberato tre mesi di stato d’emergenza “per intervento all’estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”. Segnatamente, il provvedimento ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 26 febbraio 2022) Per carità, ben vengano gli aiuti all’. Sacrosanto l’invio di uomini e mezzi per soccorrere i profughi. Sono due anni che abusiamo della locuzione “siamo in guerra”; almeno, stavolta è vero: la guerra c’è, nel cuore dell’Europa ed è giusto che ci assumiamo almeno la responsabilità del sostegno umanitario alla popolazione aggredita da Vladimir Putin. Permetteteci solo un sorriso amaro, perché non abbiamo ancora fatto in tempo a liberarci di uno(quello vigente da fine gennaio 2020, per via del Covid), che già ce ne propinano un. Il Consiglio dei ministri, ieri, ha infatti deliberato tre mesi di“per intervento all’estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’”. Segnatamente, il provvedimento ...

