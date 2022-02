Crisi del latte, tavolo di Coldiretti con Parmalat: Prezzo va indicizzato considerando costi (Di sabato 26 febbraio 2022) Si è aperto ieri presso la sede di Parmalat a Piana di Monte Verna, in provincia di Caserta, il tavolo di confronto con gli allevatori, richiesto da Coldiretti Campania per affrontare la Crisi che sta colpendo la produzione di latte bovino. All’incontro con Gabriele Orzi, dirigente e responsabile acquisti di Parmalat Italia SpA, hanno partecipato il direttore regionale di Coldiretti, Salvatore Loffreda, il presidente di Coldiretti Caserta, Manuel Lombardi, e i direttori delle federazioni di Caserta e Benevento, Giuseppe Miselli e Gerardo Dell’Orto. Il confronto si è concentrato sia sull’urgenza di un riconoscimento agli allevatori di aumenti sul Prezzo del latte, sia sulla necessità di una nuova modalità di contratti ... Leggi su ildenaro (Di sabato 26 febbraio 2022) Si è aperto ieri presso la sede dia Piana di Monte Verna, in provincia di Caserta, ildi confronto con gli allevatori, richiesto daCampania per affrontare lache sta colpendo la produzione dibovino. All’incontro con Gabriele Orzi, dirigente e responsabile acquisti diItalia SpA, hanno partecipato il direttore regionale di, Salvatore Loffreda, il presidente diCaserta, Manuel Lombardi, e i direttori delle federazioni di Caserta e Benevento, Giuseppe Miselli e Gerardo Dell’Orto. Il confronto si è concentrato sia sull’urgenza di un riconoscimento agli allevatori di aumenti suldel, sia sulla necessità di una nuova modalità di contratti ...

Advertising

CarloCalenda : La linea di @Azione_it sulla crisi #UkraineRussia. I numeri su export e indotto turistico. La questione #Swift. Inf… - RaphaelRaduzzi : @FratellidItalia ha appena fatto capire di non voler fare ostruzionismo (e loro come gruppo parlamentare ne avrebbe… - fanpage : Antonio Di Bella e Lucia Annunziata si scusano per le frasi pronunciate ieri mentre credevano di essere fuori onda… - TrendOnline : L'incubo della #guerra è sotto i nostri occhi. Ecco un riassunto della crisi Ucraina Russia, le cause, le ultime no… - bfogli1 : RT @Comunardo: @fdragoni E infatti chi ci chiede di interrompere SWIFT? Guarda caso, un esponente del paese che (oltre ad aver fomentato l’… -