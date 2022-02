Barricate | trincee e molotov | la “guerra urbana” di Kiev per resistere ai russi “Via i cartelli stradali | disorientiamoli e vadano dritti all’inferno”

(Di sabato 26 febbraio 2022) Si scavano lee si alzano le, le bottiglie di birra sono diventatee si imbracciano i fucili. Con l’ente statale di gestione delle strade che invita le amministrazioni locali e i cittadini a rimuovere tuttiper disorientare il nemico e “mandarlo dritto”. Dopo aver respinto il primo assalto,si prepara alla prossima offensiva delle truppe russe. I soldati accanto alle milizie volontarie a difesa della capitale, che “non possiamo perdere” ha sottolineato in mattinata Volodymyr Zelensky in uno degli ultimi discorsi alla nazione nei quali ha incitato gli ucraini a difendere la città. Invito replicato dai militari: “Tagliate alberi, create, date fuoco a copertoni! Usate tutto quello che ...

dal nostro inviato COSTANZA (Romania) Alle 7.30 i televisori della base sono tutti sintonizzati sui tg: canali diversi e notizie identiche. Inviati al fronte e corrispondenti ...Le immagini che arrivano dalla frontiera mostrano i soldati ucraini, sempre più preoccupati per la possibile invasione, nelle trincee, proprio come nella ... con strisce di stoffa per mimetizzare auto ...