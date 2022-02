Zelensky: «Soli a difenderci, gli altri stanno a guardare e il nemico vuole uccidermi» – Il video (Di venerdì 25 febbraio 2022) In un intervento video pubblicato sul suo sito internet il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha dichiarato che il suo paese è stato «lasciato solo» a combattere la Russia dopo che il Cremlino ha lanciato un’invasione su larga scala. «Siamo stati lasciati Soli a difendere il nostro Stato. Chi è pronto a combattere al nostro fianco? Non vedo nessuno». Zelensky ha anche dichiarato che nel primo giorno di guerra sono morti 137 cittadini ucraini, «137 eroi». E ha chiesto provvedimenti all’Occidente: «Si devono adottare immediatamente forti sanzioni economiche e finanziarie contro l’aggressore per privarlo dei mezzi per continuare l’attacco». Zelensky ha aggiunto che gruppi di sabotatori russi sono entrati a Kiev, con l’obiettivo principale di «distruggere l’Ucraina politicamente, distruggendo ... Leggi su open.online (Di venerdì 25 febbraio 2022) In un interventopubblicato sul suo sito internet il presidente dell’Ucraina Volodymyrha dichiarato che il suo paese è stato «lasciato solo» a combattere la Russia dopo che il Cremlino ha lanciato un’invasione su larga scala. «Siamo stati lasciatia difendere il nostro Stato. Chi è pronto a combattere al nostro fianco? Non vedo nessuno».ha anche dichiarato che nel primo giorno di guerra sono morti 137 cittadini ucraini, «137 eroi». E ha chiesto provvedimenti all’Occidente: «Si devono adottare immediatamente forti sanzioni economiche e finanziarie contro l’aggressore per privarlo dei mezzi per continuare l’attacco».ha aggiunto che gruppi di sabotatori russi sono entrati a Kiev, con l’obiettivo principale di «distruggere l’Ucraina politicamente, distruggendo ...

