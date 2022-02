Vite al limite | stasera la storia di James Bedard

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Il giorno 21 gennaio 2022 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv l’ottava puntata della stagione 10 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di un uomo molto problematico, che oltretutto rifiuta di farsi aiutare dalla compagna Pumpkin non volendo esserle di peso.alPaul, il protagonista, ha 38 anni, vive a New York, stato di New York, e all’inizio del suo percorso pesa 283 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan calerà di poco, perdendo 54 kg per arrivare a 229 chilogrammi. Il suo percorso nel programma sarà un continuo tira e molla, tra speranze spesso disattese e infrazioni....

Advertising

Marteena84 : Grazie a Dio c'è 'vite al limite' che mi salva sempre da tribune politiche e approfondimenti. (DISCLAIMER: sono iro… - dirlba : comunque sto ultimi anni fusione fra scuola di sopravvivenza, vite al limite, il segreto, e top crime - miki72plud : @itsMiry321 Io guardo vite al limite nel frattempo ?????? - MariaPa63638594 : @itsmegabry ogni tanto seguo 'Vite al limite' e sempre quando si tratta di doversi difendere, (in quel caso, dal pe… - erika_aln : Oggi mi ritaglierò tre ore di normalità, in cui seguirò una lezione su esercizio fisico, diabete e obesità, mentre… -

Ultime Notizie dalla rete : Vite limite

... pensare a compartimenti stagni è un. Ho iniziato a 27 anni facendo l'inviato politico e ... Troppe persone si ergono a giudici dellealtrui". "IN TRASMISSIONE DA ME NON TI ASPETTI LA ...... in onda dalle 21.20 su Rai Premium Shetland (serie tv), in onda alle 21.10 su Giallo The Closer (serie tv), in onda dalle 21.10 su Top Crimeal(docu - reality), in onda alle 21.25 su ...La conduttrice di Quarto Grado (con Gianluigi Nuzzi): «Galeotto fu un registratorino regalatomi alle elementari. Ho sempre ammirato Lilli Gruber» ...Davvero pazzesco quello che è successo a Vite al Limite! La paziente dimagrisce quasi 100 kg: che colpo! Da restare davvero a bocca aperta!