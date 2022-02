Vaccino Novavax in Sardegna, prime dosi dal 27 febbraio (Di venerdì 25 febbraio 2022) CAGLIARI – Il Vaccino anti-Covid Nuvaxovid della casa farmaceutica Novavax sta arrivando anche in Sardegna. Le prime 27.900 dosi arriveranno nell’isola domenica 27 febbraio. “Nell’Isola la campagna vaccinale continua registrando numeri importanti, grazie ai tanti sardi che hanno riposto fiducia nella scienza e a un’organizzazione, sul territorio, che ha saputo rispondere in modo efficace ed efficiente”, dichiara il Presidente della Regione, Christian Solinas. “In poco più di un anno nell’isola sono state somministrate oltre 3,6 milioni di dosi e oggi la Sardegna è tra le prime sei regioni per popolazione vaccinata con quasi l’84% dei residenti che ha completato il ciclo primario a cui si aggiunge un ulteriore 2,4% che ha ricevuto ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 25 febbraio 2022) CAGLIARI – Ilanti-Covid Nuvaxovid della casa farmaceuticasta arrivando anche in. Le27.900arriveranno nell’isola domenica 27. “Nell’Isola la campagna vaccinale continua registrando numeri importanti, grazie ai tanti sardi che hanno riposto fiducia nella scienza e a un’organizzazione, sul territorio, che ha saputo rispondere in modo efficace ed efficiente”, dichiara il Presidente della Regione, Christian Solinas. “In poco più di un anno nell’isola sono state somministrate oltre 3,6 milioni die oggi laè tra lesei regioni per popolazione vaccinata con quasi l’84% dei residenti che ha completato il ciclo primario a cui si aggiunge un ulteriore 2,4% che ha ricevuto ...

Agenzia_Ansa : Cos'è e come funziona il vaccino Novavax. Non basato su tecnologia mRna ma 'tradizionale', potrebbe convincere una… - Agenzia_Ansa : La prima consegna del vaccino Novavax riguarderà circa 1 milione di dosi che verranno distribuite alle Regioni e Pr… - Agenzia_Ansa : Firmata la circolare del Ministero della Salute: il vaccino Novavax è incluso nel programma di vaccinazione anti Co… - quotidianopiem : COVID-19, in due giorni in Piemonte oltre 1400 pre-adesioni per il vaccino Novavax - Lopinionista : Vaccino Novavax in Sardegna, prime dosi dal 27 febbraio -