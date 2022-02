Ucraina, Mattarella: tragedia abbattuta su Europa riguarda tutti (Di venerdì 25 febbraio 2022) "ieri si è abbattuta sull'Europa una nuova tragedia con una violenza non su un solo Paese ma sull'intera Europa mettendo in pericolo pace e libertà. Questa tragedia non riguarda un paese soltanto ma ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 febbraio 2022) "ieri si èsull'una nuovacon una violenza non su un solo Paese ma sull'interamettendo in pericolo pace e libertà. Questanonun paese soltanto ma ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Mattarella convoca consiglio supremo difesa #russia #guerra #ucraina #putin #usa #kiev #missili… - repubblica : Putin invade l'Ucraina, Kiev sotto assedio: civili in fuga. Mattarella convoca consiglio supremo di difesa - RaiNews : Il presidente della Repubblica ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale, per oggi alle… - Alberto93383706 : RT @GioFazzolari: In Europa torna la guerra e l’Italia per la prima volta non avrà un militare come Segretario del Consiglio Supremo di Dif… - V_stoplies : Caro Mattarella,era inaccettabile anche distruggere 400 anni di scienza, oltre ai 70 anni di pace.Inoltre le faccio… -