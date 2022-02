Ucraina, Isin: in alcuni punti zona esclusione Chernobyl innalzamento radioattività (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Dalle 17 del 24 febbraio, l’impianto di Chernobyl è sotto il controllo russo. Tuttavia, l’Autorità di sicurezza nucleare Ucraina (Nsriu -State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine) ha successivamente comunicato che il sito di Chernobyl continua ad essere gestito dall’operatore ucraino e che non vi sono elementi di criticità collegati al mantenimento in sicurezza”. Così all’Adnkronos il direttore Isin – Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione, Maurizio Pernice, fa il punto della situazione presso il sito di Chernobyl. “Questa mattina è pervenuta anche la notizia che in alcuni punti della zona di esclusione intorno al sito di Chernobyl, i sistemi di monitoraggio e ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Dalle 17 del 24 febbraio, l’impianto diè sotto il controllo russo. Tuttavia, l’Autorità di sicurezza nucleare(Nsriu -State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine) ha successivamente comunicato che il sito dicontinua ad essere gestito dall’operatore ucraino e che non vi sono elementi di criticità collegati al mantenimento in sicurezza”. Così all’Adnkronos il direttore– Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione, Maurizio Pernice, fa il punto della situazione presso il sito di. “Questa mattina è pervenuta anche la notizia che indelladiintorno al sito di, i sistemi di monitoraggio e ...

