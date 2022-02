Ucraina: Draghi, 'condanniamo con assoluta fermezza invasione inaccettabile' (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "L'Italia condanna con assoluta fermezza l'invasione, che giudichiamo inaccettabile". Così il premier Mario Draghi nell'informativa alla Camera sulla crisi Ucraina. "L'attacco è una gravissima violazione della sovranità di uno Stato libero e democratico, dei trattati internazionali, e dei più fondamentali valori europei. Voglio esprimere ancora una volta la solidarietà del popolo e del Governo italiano alla popolazione Ucraina e al Presidente Zelensky". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "L'Italia condanna conl', che giudichiamo". Così il premier Marionell'informativa alla Camera sulla crisi. "L'attacco è una gravissima violazione della sovranità di uno Stato libero e democratico, dei trattati internazionali, e dei più fondamentali valori europei. Voglio esprimere ancora una volta la solidarietà del popolo e del Governo italiano alla popolazionee al Presidente Zelensky".

Advertising

Palazzo_Chigi : Draghi: Il Governo condanna l’attacco della Russia all’#Ucraina, ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vici… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Quanto succede in Ucraina riguarda tutti noi, il nostro vivere da liberi, le nostre democrazie - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Il Governo intende lavorare senza sosta per risolvere questa crisi. Con i nostri alleati faremo t… - ultimora_pol : #Ucraina #Russia Mario #Draghi: 'L'#UE sta definendo inoltre sanzioni sul settore dell’energia, mirate a impedire… - st4t3_0f_gr4c3 : RT @ultimora_pol: #Ucraina #Russia Mario #Draghi: '#Zelensky nascosto da qualche parte a Kiev, ha detto che per l'Ucraina non c'è più temp… -