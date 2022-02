Ucraina: cosa voglia Putin non si sa, ma la ragione si chiama revanscismo (Di venerdì 25 febbraio 2022) La prima considerazione è netta. Qualsiasi fossero, e siano, le motivazioni dall’inizio delle ostilità, vedremo con quanto consenso interno Putin ha trascinato la Russia dalla parte del torto. Un immenso stato-canaglia dotato di armi nucleari, una Corea del Nord all’ennesima potenza. Ora, compiuto un gesto così estremo, in attesa degli sviluppi resta solo l’indagine post mortem. Perché e cosa vuole Putin. Il perché è un manuale della politica di rivincita, revanscismo, parola francese che illustra la mentalità parigina dal 1870 fino al 1914. Un paese sconfitto che brama il rovesciamento della situazione, il ritorno al prima, alla Alsazia e alla Lorena, anche a costo di una nuova guerra. Dopo la Francia, il modello classico è la Germania, sconfitta sul campo nel ’18 e umiliata a Versailles. Il frutto avvelenato di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) La prima considerazione è netta. Qualsiasi fossero, e siano, le motivazioni dall’inizio delle ostilità, vedremo con quanto consenso internoha trascinato la Russia dalla parte del torto. Un immenso stato-canaglia dotato di armi nucleari, una Corea del Nord all’ennesima potenza. Ora, compiuto un gesto così estremo, in attesa degli sviluppi resta solo l’indagine post mortem. Perché evuole. Il perché è un manuale della politica di rivincita,, parola francese che illustra la mentalità parigina dal 1870 fino al 1914. Un paese sconfitto che brama il rovesciamento della situazione, il ritorno al prima, alla Alsazia e alla Lorena, anche a costo di una nuova guerra. Dopo la Francia, il modello classico è la Germania, sconfitta sul campo nel ’18 e umiliata a Versailles. Il frutto avvelenato di ...

Advertising

riotta : Dove sei movimento pacifista? Dove sono le tue bandiere ai balconi? La guerra torna in Europa, perché stavolta taci… - fattoquotidiano : Per capire cosa sta accadendo in #Ucraina e da dove scaturisce il conflitto, occorre osservare non solo la Russia,… - il_pucciarelli : Credibilità di Putin che dice di agire per 'denazistificare' l'Ucraina, dopo che per anni la Russia ha coltivato le… - PatronoPasquale : @ancient_home @Jonesilvia Stai banalizzando molto la situazione, di fatto l’Ucraina è uno stato riconosciuto a live… - lybram72 : RT @fratotolo2: Solo una cosa è certa ora. Il popolo ucraino verrà abbandonato, dopo essere stato usato come arma non convenzionale, come g… -