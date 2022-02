Ucraina, case sventrate a Mariupol dopo i bombardamenti (Di venerdì 25 febbraio 2022) case sventrate e auto distrutte nella città Ucraina di Mariupol, dopo i bombardamenti russi. Il centro ucraino sul mar d'Azov, a poche decine di chilometri dalle autoproclamate repubbliche separatiste del Donbass, è sotto pesante attacco, con centinaia di esplosioni segnalate. Leggi su lastampa (Di venerdì 25 febbraio 2022)e auto distrutte nella cittàdirussi. Il centro ucraino sul mar d'Azov, a poche decine di chilometri dalle autoproclamate repubbliche separatiste del Donbass, è sotto pesante attacco, con centinaia di esplosioni segnalate.

Advertising

lifegate : ?? Kiev, capitale dell'#Ucraina, è stata colpita dai bombardamenti russi all'alba del secondo giorno di guerra. Com… - myrtamerlino : ?? L'#Ucraina lancia un appello drammatico ai propri cittadini: 'Armatevi di #molotov, state attenti e non abbandona… - LaStampa : Ucraina, case sventrate a Mariupol dopo i bombardamenti - OBongallino : @LaEle010282 @55Flavia17 Io proporrei una colletta per pagarle un viaggio in Ucraina ciao vediamo come si comporta… - Biancanevermind : 'E chi è che vi racconta cosa sta succedendo in Ucraina, eh? Guarda caso i giornalisti! SVEGLIAAA' sembra il tweet… -