Ucraina: bozza dl, mezzi e equipaggiamenti non letali a Kiev per 12mln (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "È autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 12.000.000 per la cessione, a titolo gratuito, di mezzi e materiali di equipaggiamento militare non letali di protezione alle autorità governative dell'Ucraina". E' quanto si legge nella bozza del decreto, visionata dall'Adnkronos, all'esame del Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi.

