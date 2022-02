Scherma | si gareggia a Sochi | undici azzurre presenti nel tabellone principale in Russia

(Di venerdì 25 febbraio 2022)spadistegareggeranno ain occasione della programmata tappa di Coppa del Mondo 2021/2022. Seppur la situazione trae Ucraina sia tesa, l’evento sportivo dinon si ferma e non è stato sospeso, quantomeno per quanto concerne la situazione e gli aggiornamenti attuali. Torneo a numeri ridotti, ma con molte italiane al via nel; ainfatti grande attesa per le prestazioni di Federica Isola, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Beatrice Cagnin, Alessandra Bozza, Alice Clerici, Nicol Foietta, Roberta Marzani, Elena Ferracuti e Marta Ferrari. Assente invece Gaia Traditi, fermatasi ai preliminari ed eliminata proprio dalla connazionale già citata Clerici. In particolare, riflettori ...

Nella prova maschile saranno in gara Gabriele Babbucci cheper la Slovenia ma è nato e cresciuto schermisticamente in regione, prima alla Ginnastica Goriziana e ora alla San Giusto...Il racconto di uno sport un po' strano - in cui siall'indietro come gamberi, si scorre su ...voce storica del rugby " dovette rimanere al palasport in cui si disputavano le gare di. "...Ci sono io che faccio scherma di professione, mio fratello anche lui medaglia ... poi tornare chiusi in camera perchè avevamo paura di prendere il virus e non poter gareggiare. Non è stata ...Sono Irene Bertini e Matteo Iacomoni. il presidente Calabrò: "Siamo felici per queste convocazioni, danno prestigio e lustro alla società" ...