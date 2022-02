Sant' Anna 1984 | quali sono i veri costi per assumere un a badante?

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 febbraio 2022) (Roma, 25 febbraio 2022) - Roma, 25 febbraio 2022 - L'aumento, a partire dall'inizio di quest'anno, dei contributi dovuti per la gestione dei lavoratori domestici (colf, badanti, baby sitter…) ha portato alla ribalta il tema relativo aeffettivi che si devono affrontare qualora si assuma una figura professionale di questo tipo;di cui spesso le famiglie non hanno una reale percezione., Cooperativa Sociale di Roma specializzata nell'assistenza domiciliare, intende fare un po' di chiarezza suirelativi all'assunzione di un/aa tempo pieno, ma anche sui rischi connessi. Oggi sempre più famiglie, per impegni di lavoro o di distanza, hanno la necessità di affidarsi a un operatore ...