Rai, il famoso conduttore ammette tutto: ha un compagno e vorrebbe sposarsi (Di venerdì 25 febbraio 2022) Se si dovesse definire si potrebbe dire che è il volto più ammirato ed amato di Rai 1. Un professionista della comunicazione cresciuto all'interno dell'azienda televisiva di Stato e che ora ha parlato della sua vita privata. Chi è? E' un uomo del Sud e non lo ha mai voluto dimenticare. Dalla sua splendida terra, la Calabria, ha ereditato la determinazione, la cocciutaggine, la volontà di inseguire, e perseguire, i propri sogni, senza indugio. Con lo studio, e con anni di duro apprendistato, è diventato ciò che desiderava diventare, un giornalista ed un esperto della comunicazione. Rai-AltranotiziaE se oltre al talento, alla determinazione, il destino gli ha assegnato anche un piacevole aspetto, questo non può che far piacere. La rete ammiraglia della Rai è stata, da sempre, la sua rete. L'arrivo di Mario Orfeo è stato un momento determinante della sua carriera ...

