Ultime Notizie dalla rete : Petrolio rialzo Petrolio: in rialzo, Wti a 94,54 dollari al barile La crisi Ucraina continua a spingere le quotazioni del petrolio che mostrano una nuova tendenza al rialzo seppure meno forte delle fiammate della vigilia. Il greggio Wti di riferimento guadagna l' 1,92% e torna a salire verso i 95 dollari al barile a 94,...

Guerra in Ucraina, gli effetti: bollette e benzina, i rincari dureranno per tutto l'anno Così tra le previsioni degli analisti avanza l'ipotesi che il petrolio possa arrivare a guadagnare ... un mese sotto pressione rischia di portare a un nuovo rialzo da capogiro le tariffe che saranno ...

Borse a picco: l’Europa brucia 331 miliardi. Milano perde il 4% Isabel Schnabel, membro tedesco del comitato esecutivo della Bce, ha segnalato che l’Eurotower «monitorerà da vicino e valuterà attentamente le conseguenze delle politiche monetarie». E questo è basta ...

