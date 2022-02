OpRussia | Anonymous dichiara guerra a Putin nel cyberspazio

Advertising

Con uno scarno tweet gli attivisti che vestono la maschera del rivoluzionario Guy Fawkes hanno annunciato che "Il collettivoè ufficialmente in cyber guerra con il governo russo" e ...mette la Russia nel mirino I primi attacchi sono già stati sferrati. Giù per diverse ore ... Ad accompagnare le azioni sono hashtag come #e #StandwithUkraine , rimbalzati da migliaia ...RT.com (Russia Today) ha confermato gli attacchi, dichiarando che molti siti sono stati rallentati, mentre altri sono andati offline per un periodo di tempo indefinito. Gli Anonymous hanno annunciato ...Just hours after declaring cyberwar on Russia, Anonymous has claimed a significant victory. They managed to breach the Russian Ministry of Defence’s database and posted it online for the world to see.