Occar e Airbus danno il via all'Eurodrone. Per Leonardo un bel risultato (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ha il via ufficiale il programma Eurodrone: Airbus e l’Organizzazione europea congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (Occar), hanno firmato il contratto globale per la realizzazione dell'Eurodrone, commessa che include lo sviluppo e la produzione di 20 sistemi volanti e di 5 anni di supporto iniziale in servizio. Airbus Defence and Space, azienda capocommessa, ha firmato in rappresentanza dei tre subappaltatori principali, ovvero la spagnola Airbus Defence and Space, Dassault Aviation in Francia e Leonardo in Italia. L'Occar ha invece firmato a nome delle quattro nazioni coinvolte nel lancio del programma, vale a dire Germania, Francia, Italia e Spagna. Mike Schoellhorn, CEO di Airbus Defence and Space, ha commentato: ... Leggi su panorama (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ha il via ufficiale il programmae l’Organizzazione europea congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (), hanno firmato il contratto globale per la realizzazione dell', commessa che include lo sviluppo e la produzione di 20 sistemi volanti e di 5 anni di supporto iniziale in servizio.Defence and Space, azienda capocommessa, ha firmato in rappresentanza dei tre subappaltatori principali, ovvero la spagnolaDefence and Space, Dassault Aviation in Francia ein Italia. L'ha invece firmato a nome delle quattro nazioni coinvolte nel lancio del programma, vale a dire Germania, Francia, Italia e Spagna. Mike Schoellhorn, CEO diDefence and Space, ha commentato: ...

Advertising

ansa_economia : Leonardo, Airbus firma il contratto globale per l'Eurodrone. Con Occar a nome di Germania, Francia, italia e Spagna… - DifesaAres : Airbus e l'Organizzazione per la cooperazione all'armamento congiunto (OCCAR) hanno firmato il cont......[prosegue… - infoiteconomia : Airbus: siglato con Occar il contratto Eurodrone, 20 sistemi in 5 anni - Il Sole 24 ORE - infoiteconomia : Airbus e OCCAR firmano il contratto Eurodrone - MD80it : Airbus e OCCAR firmano l’Eurodrone contract -