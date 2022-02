Obbligo vaccinale, TAR Lazio accoglie ricorso su cui è intervenuto Anief (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il tribunale accoglie con ordinanza n. 1234/22 il ricorso su cui è intervenuto Anief ad adiuvandum e ordina al ministero di pagare la metà della retribuzione al personale sospeso in attesa dell'udienza pubblica di merito, dove sarà discussa la costituzionalità della norma che ha introdotto l'Obbligo vaccinale, il prossimo 6 maggio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il tribunalecon ordinanza n. 1234/22 ilsu cui èad adiuvandum e ordina al ministero di pagare la metà della retribuzione al personale sospeso in attesa dell'udienza pubblica di merito, dove sarà discussa la costituzionalità della norma che ha introdotto l', il prossimo 6 maggio. L'articolo .

Advertising

RaphaelRaduzzi : @FratellidItalia ha appena fatto capire di non voler fare ostruzionismo (e loro come gruppo parlamentare ne avrebbe… - GuidoDeMartini : ?? AGGIORNAMENTO: la Lega ha annunciato ora in aula che non voterà a favore della conversione in legge dell’a.C 3434… - Montecitorio : 372 voti favorevoli, 46 contrari. La Camera approva la questione di #fiducia sul decreto obbligo vaccinale per gli over 50 #OpenCamera - SbrizzaClaudio : RT @Lorenzo36522471: Lo sapete che grazie a tutti i partiti al governo continua l'obbligo vaccinale per i lavoratori over 50 colpevoli di… - AnnaIacomelli : RT @Helliot_Spencer: Ma quelli che 'non è #Putin il dittatore ma chi impone Green Pass e obbligo vaccinale', esattamente, come han fatto a… -