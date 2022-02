Napoli | “zì Minuzzo” lascia il carcere a 88 anni Il boss ha ispirato ‘o stregone in Gomorra

Advertising

Il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha disposto il differimento della pena - dal carcere ai domiciliari - nei confronti di Carmine Montescuro il boss 88enne detto "Zi", arrestato insieme ad altre 22 persone il 24 ottobre. Il boss Carmine Montescuro era nel Carcere di Secondigliano dal 2019, per associazione mafiosa e per estorsione. Arrestato con altre 22 persone in un blitz al Porto di Napoli. Deve scontare 15 anni.