Made in Italy: Prosciutto S.Daniele Dop, in 2021 fatturato +14% (Di venerdì 25 febbraio 2022) Milano, 25 feb. (Labitalia) - Anche nel 2021 il Prosciutto di San Daniele Dop si è confermato uno dei prodotti enogastronomici italiani d'eccellenza più acquistati e consumati, in Italia e all'estero. La produzione totale del Prosciutto di San Daniele lo scorso anno ha conosciuto un incremento del 3% con 2.630.000 cosce di suino prodotte. Sono provenienti da 45 macelli e lavorate nei 3.626 allevamenti italiani autorizzati. Le cosce vendute nel 2021 sono state 2,8 milioni. Il fatturato totale ammonta a 350 milioni di euro, che registra un aumento del 14% rispetto al 2020. L'83% della produzione totale è stata destinata al consumo interno, mentre il 17% ha varcato i confini nazionali. L'export vede ottimi risultati che confermano il riconoscimento e l'apprezzamento a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Milano, 25 feb. (Labitalia) - Anche nelildi SanDop si è confermato uno dei prodotti enogastronomici italiani d'eccellenza più acquistati e consumati, in Italia e all'estero. La produzione totale deldi Sanlo scorso anno ha conosciuto un incremento del 3% con 2.630.000 cosce di suino prodotte. Sono provenienti da 45 macelli e lavorate nei 3.626 allevamenti italiani autorizzati. Le cosce vendute nelsono state 2,8 milioni. Iltotale ammonta a 350 milioni di euro, che registra un aumento del 14% rispetto al 2020. L'83% della produzione totale è stata destinata al consumo interno, mentre il 17% ha varcato i confini nazionali. L'export vede ottimi risultati che confermano il riconoscimento e l'apprezzamento a ...

Advertising

VivianaVivarel1 : Sanzionando la Russia ci sanzioniamo noi stessi:dal gas al grano al petrolio e alla metallurgia. Perderemo circa 30… - janebusiness7 : RT @janebusiness7: #Gioielli da Sogno Made in Italy Migliaia di Recensioni 5 ?????????? ?? - Agenparl : Save the date - EXPO DUBAI: TARTUFO ITALIANO E GRANA PADANO, ALLA SCOPERTA DELL’ ECCELLENZA MADE IN ITALY) -… - LoreCh__ : 'Fra le grandi multinazionali europee, la prima nazionalità è quella italiana' tra cui Calzedonia e Moncler che han… - janebusiness7 : RT @italiagioielli: #Gioielli da Sogno Made in Italy Migliaia di Recensioni 5 ?????????? ?? -