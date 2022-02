L’Ucraina sta arruolando hacker volontari per combattere la Russia (Di venerdì 25 febbraio 2022) Questa non sarà una guerra normale, perché va a coinvolgere dei settori che – prima – venivano percepiti come molto distanti dalle nostre realtà quotidiane. Oggi, invece, immaginiamo un attacco hacker su larga scala: nessuna connessione internet, caos negli ospedali e nei sistemi di smistamento dei mezzi di trasporto, difficoltà a effettuare acquisti online, perdere completamente contezza del carico di informazioni che quotidianamente ci arrivano da ogni fronte. La cyber-guerra è il pericolo più percepibile e più tangibile anche per il mondo occidentale, anche in queste ore in cui i combattimenti sembrano, invece, concentrarsi esclusivamente nel territorio della martoriata Ucraina. Per questo va letta con stupore la notizia battuta in esclusiva da Reuters, che dovrebbe trovare molto più spazio sui media internazionali: L’Ucraina ha deciso di dare fondo ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 25 febbraio 2022) Questa non sarà una guerra normale, perché va a coinvolgere dei settori che – prima – venivano percepiti come molto distanti dalle nostre realtà quotidiane. Oggi, invece, immaginiamo un attaccosu larga scala: nessuna connessione internet, caos negli ospedali e nei sistemi di smistamento dei mezzi di trasporto, difficoltà a effettuare acquisti online, perdere completamente contezza del carico di informazioni che quotidianamente ci arrivano da ogni fronte. La cyber-guerra è il pericolo più percepibile e più tangibile anche per il mondo occidentale, anche in queste ore in cui i combattimenti sembrano, invece, concentrarsi esclusivamente nel territorio della martoriata Ucraina. Per questo va letta con stupore la notizia battuta in esclusiva da Reuters, che dovrebbe trovare molto più spazio sui media internazionali:ha deciso di dare fondo ...

