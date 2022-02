L' indice del settore telecomunicazioni in rialzo +1 | 40%

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Tra le small - cap di Milano, seduta vivace per Tiscali , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 2,80%. Risultato positivo per Giglio Group , che lievita dell'1,64%....

Advertising

RobertoRenga : RT @M49liberorso: Qui @JaboTesti fa saltare l’indice del blastometro - MFabio1510 : RT @M49liberorso: Qui @JaboTesti fa saltare l’indice del blastometro - quantunque1 : RT @M49liberorso: Qui @JaboTesti fa saltare l’indice del blastometro - mazzarellantoni : RT @M49liberorso: Qui @JaboTesti fa saltare l’indice del blastometro - sardo1951 : RT @M49liberorso: Qui @JaboTesti fa saltare l’indice del blastometro -

Ultime Notizie dalla rete : indice del

Teleborsa

Milano chiude con l'Ftse Mib a +3,59%, Londra segna +3,9%, Parigi +3,55% e Francoforte sale3,67%. Recupera anche la Borsa di Mosca, che ieri aveva perso oltre il 33%: guadagna il 20,04%, ...Rialza la testa anche il rublo, mentre l'dollaro riavvolge il nastro e al momento è in calo frazionale. L'euro si apprezza contro il biglietto verde portando il cross attorno a 1,125. ...Strati di sale a diverse profondità o un singolo strato che mostra una profondità variabile sotto la crosta del cratere Urvara di Cerere: la prova tangibile, nel suo recente passato, della presenza di ...MILANO, 25 FEB - E' il giorno del recupero per Piazza Affari che come le altre borse europee rimbalza dopo lo scivolone provocato dall'invasione della Russia in Ucraina. L'indice Il Ftse Mib con un ri ...