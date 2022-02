L’agonia della presidenza Joe Biden (Di sabato 26 febbraio 2022) Joe Biden certo non è un uomo fortunato: è entrato in carica 13 mesi fa nel mezzo di una pandemia di dimensioni storiche, sciaguratamente politicizzata dall’ex presidente Trump e dai suoi alleati, con un costo umano elevatissimo. Ha fatto quello che poteva ma il bilancio delle sofferenze del popolo americano sta tutto in due numeri: 78 milioni di persone contagiate, quasi un milione di morti. Ancor meno è stato fortunato con l’Afghanistan, una guerra che avevano iniziato i repubblicani, proseguita … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 26 febbraio 2022) Joecerto non è un uomo fortunato: è entrato in carica 13 mesi fa nel mezzo di una pandemia di dimensioni storiche, sciaguratamente politicizzata dall’ex presidente Trump e dai suoi alleati, con un costo umano elevatissimo. Ha fatto quello che poteva ma il bilancio delle sofferenze del popolo americano sta tutto in due numeri: 78 milioni di persone contagiate, quasi un milione di morti. Ancor meno è stato fortunato con l’Afghanistan, una guerra che avevano iniziato i repubblicani, proseguita … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

MELVDRAMAS : l’agonia l’angoscia l’imbarazzo il brivido dal cringe fate finire questo blocco presto parliamo della 3visan che vede i fantasmi - machevelodico : Quindi la regia oggi ha intenzione di farci capire qualcosa oppure no??? Oppure dobbiamo aspettare L agonia della puntata ??#basciagoni - CastigamattU : RT @1ltAldo: L italia è CONDANNATA ad un destino di agonia vergognosa da un manipolo di traditori collaborazionisti, ed è colpa di chi ( p… - Antonino572 : @fdragoni Meno male che Putin ha rotto gli indugi. In questo modo l'agonia della UE e del nostro governo Draghi sar… - Antonino572 : @AzzurraBarbuto Meno male che Putin ha rotto gli indugi. In questo modo l'agonia della UE e del nostro governo Drag… -

Ultime Notizie dalla rete : L’agonia della L'agonia della presidenza Joe Biden | il manifesto Il Manifesto