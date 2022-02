La Russia è fuori dall’Eurovision. L’annuncio ufficiale del comitato dell’Eurovision Broadcasting Union (Di venerdì 25 febbraio 2022) È arrivato L’annuncio ufficiale: la Russia non parteciperà all’Eurovision Song Contest 2022. La decisione è una risposta netta a quanto sta accadendo in questi giorni in Ucraina, proprio nelle scorse ore era stato lo stesso Paese offeso a richiedere al comitato una netta presa di posizione. La Russia non parteciperà all’Eurovision L’annuncio è arrivato proprio in questi minuti attraverso un comunicato divulgato sui canali social ufficiali di Eurovision Song Contest: “Nessun cittadino russo parteciperà all’edizione di quest’anno dell’Eurovision”. Nel comunicato si legge ancora che: “Il comitato esecutivo di EBU -Eurovision Broadcasting Union- ha deciso, a seguito della raccomandazione da parte del ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 25 febbraio 2022) È arrivato: lanon parteciperà all’Eurovision Song Contest 2022. La decisione è una risposta netta a quanto sta accadendo in questi giorni in Ucraina, proprio nelle scorse ore era stato lo stesso Paese offeso a richiedere aluna netta presa di posizione. Lanon parteciperà all’Eurovisionè arrivato proprio in questi minuti attraverso un comunicato divulgato sui canali social ufficiali di Eurovision Song Contest: “Nessun cittadino russo parteciperà all’edizione di quest’anno”. Nel comunicato si legge ancora che: “Ilesecutivo di EBU -Eurovision- ha deciso, a seguito della raccomandazione da parte del ...

