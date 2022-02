Il 2 aprile riapre il parco divertimenti Mirabilandia

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ili cancelli il 2e dà il via alla stagione 2022. Dalle 10 alle 18 ilsarà aperto per grandi e piccini. I dinosauri di Dinoland, il mondo cowboy della Far West Valley, i motori rombanti di Ducati World, la velocità e le altezze da brividi di iSpeed, Katun e Divertical, insieme allo Stunt Show più acclamato d’Europa sono gli ingredienti della nuova stagione. In occasione dei 30 anni delpiù grande d’Italia ci saranno eventi esclusivi con aperture straordinarie fino a tarda sera grandi spettacoli, meet&greet e il ritorno della parata a fine giornata. Nuovi personaggi animeranno le vie di, mentre Otto, Mike e Fanny sono pronti ad accogliere tutti in totale ...