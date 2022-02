Guerra Ucraina, il videomessaggio di Zelensky: “Sanzioni non bastano, Mosca attacca anche i civili”. Poi esorta i russi: “Lottate per noi” (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Ieri la russia è stata colpita con Sanzioni, ma non sono sufficienti per far uscire queste truppe straniere dal nostro territorio. Si può arrivare a questo solo con la solidarietà e la determinazione. Abbiamo bisogno di una coalizione contro la Guerra. Chi è pronto a combattere con noi? Io non vedo nessuno. Chi è pronto a dare all’Ucraina la garanzia di un’adesione alla Nato? Tutti hanno paura”. A dirlo è il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky nel nuovo videomessaggio diffuso su Facebook all’alba di venerdì 25 febbraio, quella che il presidente ucraino descrive come la “seconda mattina di Guerra totale”, dopo una notte di combattimenti nella capitale Kiev, per chiedere ancora una volta l’intervento dell’Occidente. “Sono io l’obiettivo numero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Ieri laa è stata colpita con, ma non sono sufficienti per far uscire queste truppe straniere dal nostro territorio. Si può arrivare a questo solo con la solidarietà e la determinazione. Abbiamo bisogno di una coalizione contro la. Chi è pronto a combattere con noi? Io non vedo nessuno. Chi è pronto a dare all’la garanzia di un’adesione alla Nato? Tutti hanno paura”. A dirlo è il presidente dell’Volodymyrnel nuovodiffuso su Facebook all’alba di venerdì 25 febbraio, quella che il presidente ucraino descrive come la “seconda mattina ditotale”, dopo una notte di combattimenti nella capitale Kiev, per chiedere ancora una volta l’intervento dell’Occidente. “Sono io l’obiettivo numero ...

