Guerra in Ucraina, Conte: “Serve un piano Ue per profughi e rifugiati. Le sanzioni potrebbero non bastare. Dobbiamo riprendere i negoziati” (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Il governo ha preannunciato uno stanziamento per aiuti umanitari e noi come M5s adotteremo ulteriori iniziative e ci inseriremo in questo percorso per moltiplicare le iniziative di solidarietà. Credo che da subito l’Ue metta a punto un piano perché ci sarà un numero importante di profughi e rifugiati e bisogna assicurare alla popolazione civile il massimo sostegno e ed evitare che queste evacuazioni avvengano in modo disordinato e da acuire le già tante sofferenze”. È quanto ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, parlando della Guerra in Ucraina a margine dell’incontro con l’ambasciatore ucraino in Italia, Yarolsav Melnyk (qui il video). Guerra in Ucraina, Conte: “Dobbiamo riprendere i ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Il governo ha preannunciato uno stanziamento per aiuti umanitari e noi come M5s adotteremo ulteriori iniziative e ci inseriremo in questo percorso per moltiplicare le iniziative di solidarietà. Credo che da subito l’Ue metta a punto unperché ci sarà un numero importante die bisogna assicurare alla popolazione civile il massimo sostegno e ed evitare che queste evacuazioni avvengano in modo disordinato e da acuire le già tante sofferenze”. È quanto ha detto il presidente del M5S, Giuseppe, parlando dellaina margine dell’incontro con l’ambasciatore ucraino in Italia, Yarolsav Melnyk (qui il video).in: “i ...

Advertising

FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - OrnellaVanoni : Oggi la notizia dell'invasione dell'Ucraina. Hanno sperato di discutere con un dittatore ma con un dittatore non si… - susi_pie : RT @TizianaFerrario: Il #Papa è andato di persona all’ambasciata russa per parlare di #Ucraina. Pare l’unico a muoversi per la pace e per u… - Marcell37704545 : RT @SkyTG24: In diretta l’informativa del presidente del Consiglio Mario #Draghi. Gli aggiornamenti sulla guerra in #Ucraina: -